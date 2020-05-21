Разработка стандарта началась в ноябре 2019 года, рассказали РБК в АСИ. В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.

с чего всё началось

В стандарте есть и пятый уровень вовлечения — наделение властью. На этом уровне жителям предлагается передавать право на принятие окончательного решения по ключевым вопросам разработки и реализации проекта. В АСИ пояснили, что жителям не планируется передать такие права при благоустройстве.

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