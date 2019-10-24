Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомостивчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Сам себе пенсионер

Российская газетавчера в 17:00

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАССвчера в 17:03
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Общество

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В суде назвали полученную похитившим данные клиентов банков сумму

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В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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