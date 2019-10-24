Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

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Гибридный продукт: Минфин и ЦБ согласовали проект «второй пенсии»

Известиявчера в 17:01

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

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Пенсии завалят льготами

Коммерсантъвчера в 17:01

Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомостивчера в 17:00

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАССвчера в 17:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

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Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Российская газета вчера в 21:22
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Туроператоры рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

Отмечается, что в минувшем году возможность купить такую путевку на лето будущего года появилась у россиян только в ноябре.
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В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
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Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
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Глава Башкирии Радий Хабиров возглавит республиканское отделение "Единой России".
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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко займет пост начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
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Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке

Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.
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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram

«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
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Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
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Названы самые востребованные в будущем профессии в России

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Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест

В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков

Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Paparazzi.ru вчера в 03:12
Армия и оружие

NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием

Американское издание The National Interest рассказала про российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и назвало их грозным и смертоносным оружием.
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Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались

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Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге

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Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
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Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

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Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
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В РФ скоро появятся первые азербайджанские автомобили Khazar SD

В целом Азербайджан представил свои машины марки Khazar еще в 2018 году на Московском международном автосалоне, тогда и было сказано, что в компании намерены экспортировать машины в РФ.
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

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