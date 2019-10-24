Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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Интернет
Россиян атаковал опасный вирус под видом бухгалтерских документов
Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.
Российская газета 10:27
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Спорт
Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
Нева Спорт 02:28
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода легендарной космической саги «Звездные войны», который станет заключительной частью новой трилогии.
Наша версия 22 октября в 02:24
Экономика
Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян
Экс-глава Росстата Александр Суринов отметил, что не знает причин резкого роста реальных доходов россиян и сказал, что методика Росстата, которая «хорошо работала в СССР», несовершенна.
URA.Ru вчера в 04:08
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 09:14
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 17:01
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 11:02
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика вчера в 18:37
Происшествия
Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.
АСТВ 20:44
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com 16:22
Культура
Сахалинский ансамбль «Воля» завоевал путевку в финал фольклорного конкурса «Казачий круг»
23 и 24 октября во Владивостоке прошел войсковой отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг".
Сахалин.Инфо 20:34
Авто
Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию
Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.
Автоновости дня 06:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Фадеев подчеркнул, что от него никто не уходил. Их с Наргиз контракт действовал ещё два года.
Ореанда-Новости 14:30
Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Здоровье
В поликлинике в Чехове заработал новый аппарат УЗИ
В поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, расположенное на улице Пионерской, поступил новый многофункциональный аппарат УЗИ стоимостью порядка 4,5 млн рублей.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:42
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru вчера в 15:41
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29