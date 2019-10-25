Общество
Lenta.ruОпределены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к разработчикам законопроекта.
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Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Происшествия
Сын Михаила Абызова уехал в США
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Футбол
Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Политика
Кожемяко: «Единая Россия» станет центром решения проблем регионов
Глава Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал решение назначать руководителей регионов на посты реготделений партии "Единая России", говорится на сайте ЕР.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Политика
В Минкомсвязи назвали законным использование Telegram в России
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил РИА Новости, что попытки блокировать Telegram, которые предпринимаются сейчас в России, не означают запрет на использование этого мессенджера.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Армия и оружие
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Политика