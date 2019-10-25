Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к разработчикам законопроекта.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Финансы Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Кино Вышел финальный трейлер «Звёздных войн» Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Происшествия Сын Михаила Абызова уехал в США Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Гиггз сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Гаджеты В Google рассказали о скорости распространения Android 10 В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.