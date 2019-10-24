Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Технологии
Миллионы пользователей Android скачали 42 приложения с вирусами
В магазине Google Play нашли 42 приложения, которые ставят под угрозу безопасность гаджетов.
Life.ru 09:45
Общество
В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях", где его строят для Военно-морского флота России.
Российская газета 08:00
Гаджеты
IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T
Srnsk вчера в 11:16
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским
Расследование в отношении Раджабова началось после того, как на акции протеста 27-го июля он бросил бутылку в сторону полицейских.
Эхо Москвы 09:31
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Daily-Motor.Ru 23 октября в 08:44
Происшествия
Почту у Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительной посылки
В почтовом отделении, расположенном возле Казанского вокзала в Москве, обнаружили подозрительную посылку.
RT на русском 06:30
Происшествия
На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом
Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:12
Общество
Опубликован рейтинг богатейших женщин России
Mossovetinfo.ru – Очередной рейтинг самых богатых женщин России опубликован Forbes.
Моссовет вчера в 03:02
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:03
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Российская газета 07:29
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями в случае атаки на курдов
США снова введут в отношении Турции санкции, если ее военные откроют огонь по курдам, которые покидают так называемую зону безопасности на северо-востоке Сирии.
Rambler News Service 09:35
Энергетика
Минфин разработал меры поддержки НПЗ после просьбы Грефа
Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нефтяникам получать выплаты из бюджета в обмен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
РБК 08:34
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК 23 октября в 22:39
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.
Metaratings вчера в 16:51
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Здоровье
Врачи назвали причины появления камней в почках
Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
ИА БНК 23 октября в 06:04
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Computerworld Россия 04:18