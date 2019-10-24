РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

с чего всё началось

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.

Происшествия Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.

Общество В Финляндии могут легализовать марихуану По данным полиции Финляндии, в 2017 году было зарегистрировано в общей сложности 17 048 нарушений, связанных с потреблением каннабиса.

Политика Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

Происшествия В Марий Эл три человека погибли в ДТП Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.

Общество Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.

Происшествия В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни» Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Политика Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.

Общество Самых богатых женщин России назвали в Forbes В пятерку богатейших вошла Елена Рыболовлева – бывшая жена российского олигарха Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Политика Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше Поклонники переживают за здоровье Анастасии Костенко.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Политика Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Политика Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Кино Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии 24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Происшествия Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат Экспертиза ДНК показала, что анализы, взятые у виновника смертельного ДТП в центре столице Урала, принадлежат совершенно другому человеку.

Общество Россияне стали позже заводить первенцев Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.

Гаджеты GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.