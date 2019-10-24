Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший
Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.
Rusvesna.su 08:40
Общество
В Финляндии могут легализовать марихуану
По данным полиции Финляндии, в 2017 году было зарегистрировано в общей сложности 17 048 нарушений, связанных с потреблением каннабиса.
РБК Санкт-Петербург 04:55
Политика
Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Происшествия
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 08:43
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Общество
Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР
Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.
BFM.ru 09:10
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Политика
Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ
По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.
Вести.Ru 08:20
Общество
Самых богатых женщин России назвали в Forbes
В пятерку богатейших вошла Елена Рыболовлева – бывшая жена российского олигарха Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.
АМИТЕЛ вчера в 04:03
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше
Беременная Анастасия Костенко высказалась о выкидыше Поклонники переживают за здоровье Анастасии Костенко.
Экспресс газета 04:39
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Политика
Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки
Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.
Вечерняя Москва 23 октября в 06:28
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Политика
Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам
Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 08:11
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
Экспертиза ДНК показала, что анализы, взятые у виновника смертельного ДТП в центре столице Урала, принадлежат совершенно другому человеку.
АиФ Урал 07:59
Общество
Россияне стали позже заводить первенцев
Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.
Life.ru 08:04
Гаджеты
GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.
iXBT.com вчера в 11:30
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Авто
В России изменят способ расчета транспортного налога
Механизм расчёта, предусматривающий применение увеличивающихся коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 09:34