Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
Читать в источнике
Комментировать934
с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБК24 октября в 17:00

Подробнее о событии

«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Ведомостивчера в 03:16

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Известия25 октября в 06:09

Сам себе пенсионер

Российская газета24 октября в 17:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК25 октября в 01:01

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

РИА Новости24 октября в 18:09

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАСС24 октября в 17:03

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ25 октября в 02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол

Бывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»

Свободная Пресса 06:54
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Газета.Ru 03:12
Общество

Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
АБН 03:50
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Футбол

ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске

Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
Go68.ru вчера в 09:16
Общество

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.
Lenta.ru 07:17
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Происшествия

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС 04:47
Происшествия

Пропавший школьник найден мертвым в Бердске

Евгений Ш. ушел из дома 22 октября, с тех пор о его нахождении не было никакой информации.
VN.RU 06:22
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении в последние годы в России произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже Тогда студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой.
РБК 07:23
Происшествия

Россиянка впала в кому после отдыха в Турции

Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
ФАН 04:06
Недвижимость

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Шоу-бизнес

Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Журналистская правда 07:21
Единоборства

Фредди Роуч считает, что Альварес уничтожит Ковалёва

Популярный тренер Фредди Роуч дал свой прогноз на предстоящий супербой между российским чемпионом полутяжёлого веса Сергеем Ковалёвым и чемпионом среднего веса Саулем Альваресом.
Sport.ru 06:14
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Киберспорт

В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4

Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.
Ferra 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное