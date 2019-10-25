Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБК24 октября в 17:00
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Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
ТАСС24 октября в 17:03
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