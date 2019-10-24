Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБКвчера в 17:00
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Музыка
Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой
Почти три тысячи пользователей социальной сети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые, по их мнению, через 20 лет станут классикой, сообщает BuzzFeed.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по поводу выдачи кредита в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Забайкалье военнослужащий застрелил семерых сослуживцев
В Забайкальском крае военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди
Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Политика
Путин не планирует встречаться с Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА "Новости".
Политика
Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России.
Политика
27 стран Евросоюза вновь не смогли согласовать отсрочку Brexit
Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из союза по запросу Лондона, сообщает ТАСС.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
Кино
В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн»
Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.
Политика
Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Экономика
«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%
Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.
Общество
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Экономика
Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам
Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Общество
«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Политика
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.