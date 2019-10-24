Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомостивчера в 17:00

Сам себе пенсионер

Российская газетавчера в 17:00

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

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Россия ведет переговоры с Белоруссией по поводу выдачи кредита в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
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В Забайкальском крае военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Происшествия

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Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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Военные полицейские из Чечни начали патрулирование на севере Сирии

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Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
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Общество

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Газета.Ru 04:50
Политика

Путин не планирует встречаться с Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:24
Политика

Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России.
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Политика

27 стран Евросоюза вновь не смогли согласовать отсрочку Brexit

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из союза по запросу Лондона, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:14
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Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
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Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
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Авто

Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
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В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн»

Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.
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Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
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Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
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Экономика

«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%

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Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

Списав африканским странам долги, Россия открыла путь для работы своих компаний в Африке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 16:47
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
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«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
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Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
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Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
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Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.
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