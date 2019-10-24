РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Авто Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.

Политика Белый дом решил отменить подписку на настроенные против Трампа газеты Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post, сообщает The Wall Street Journal.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Технологии Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.

Политика Песков рассказал о работе Путина и Эрдогана над меморандумом по Сирии Ранее американский телеканал CNN назвал Соединенные Штаты «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.