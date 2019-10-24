Экономика

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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