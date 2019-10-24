РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Политика Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.

Авто Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80 Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Единоборства Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Макгрегор Источник «Чемпионата» сообщил, что у гостиницы, в которой остановился Конор Макгрегор в Москве, собралась группа дагестанцев.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Интернет Россиян атаковал опасный вирус под видом бухгалтерских документов Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.

Футбол Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм) «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Наука Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент» Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Кино В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова В российский прокат психологический триллер «Сторож» выходит в этот четверг, 24 октября.

Армия и оружие Курды начали отвод своих сил от границы с Турцией Согласно документу, в течение 150-ти часов силы самообороны курдов должны быть отведены на 30 километров от границы с Турцией.

Космос NASA не нашло на Луне следов посадочного индийского модуля «Викрам» «Лунный орбитальный зонд 14 октября сделал снимки района Луны, где должен был совершить посадку модуль „Викрам“, однако специалисты NASA не смогли найти на них каких-либо следов аппарата», — сообщил агентству PTI представитель NASA Ноа Петро.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Гаджеты В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5 Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.

Общество Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.