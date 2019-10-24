Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

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Ведомостивчера в 17:00

Сам себе пенсионер

Российская газетавчера в 17:00

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ02:36
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Общество

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
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