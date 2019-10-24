Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
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с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБКвчера в 17:00
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Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Общество
Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
Авто
Стажеры Bentley восстановили двигатель 1920-х годов
Стажерам понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4 цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Общество
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.
Армия и оружие
Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана
22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Здоровье
В Пензе открылся медицинский модуль Центра крови
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Ранее «Рамблеру» стало известно, что глава студии Marvel снимет продолжение «Звездных войн».
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Политика
Лавров возложил на Зеленского надежды в решении конфликта в Донбассе
На встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде Лавров выразил надежду, что конфликт на востоке Украины удастся решить на основе минских договоренностей, передает РИА «Новости».
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Наука
Муравьи учли плотность колонии для предотвращения пробок во встречных потоках
Чтобы избежать пробок при перемещении по двум встречным потокам, аргентинские муравьи (Linepithema humile) адаптируют свое поведение в зависимости от плотности.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.