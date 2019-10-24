РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

с чего всё началось

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Авто Стажеры Bentley восстановили двигатель 1920-х годов Стажерам понадобилось в общей сложности 700 часов, чтобы сначала полностью разобрать 3,0-литровый 4 цилиндровый двигатель, затем заново собрать его и представить на специальной платформе в качестве экспоната выставки, посвященной столетию компании в штаб-квартире Bentley в Крю.

Происшествия Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Лавров возложил на Зеленского надежды в решении конфликта в Донбассе На встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде Лавров выразил надежду, что конфликт на востоке Украины удастся решить на основе минских договоренностей, передает РИА «Новости».

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.