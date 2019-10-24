Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
Читать в источнике
Комментировать791
с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Известия06:09

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАССвчера в 17:03

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Интерфакс00:17

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

РИА Новостивчера в 18:09

Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомостивчера в 17:00

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ02:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Коммерсантъ 04:09
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

В Петербурге пропал опытный спасатель отряда «Экстремум»

В Санкт-Петербурге пропал бывший командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат, который является одним из опытнейших спасателей, сообщает сеть взаимопомощи «Мегаполис» в четверг, 24 октября.
Известия 05:16
Шоу-бизнес

Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым

Пугачеву на новом фото сравнили с Кузьминым 70-летняя певица опубликовала снимок, который удивил фанатов.
Экспресс газета 04:01
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Происшествия

Сотрудник федерального ядерного центра в Сарове осужден за майнинг

Приговором саровского городского суда сотруднику предприятия назначено три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:09
Политика

Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика

Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании

Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.
Ведомости 06:02
Происшествия

Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Гаджеты

В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Life.ru вчера в 18:38
Футбол

В курском «Авангарде» зимой произойдет массовый отток игроков

Аналогичная ситуация два года назад была в «Волгаре», где по ходу сезона из-за сокращения бюджета произошел массовый отток игроков.
Матч ТВ 05:44
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия

Росгвардия проверит подполковника на связь с Шакро Молодым

Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.
URA.Ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк выложили фото актрисы с больным раком ребенком

Родственники Анастасии Заворотнюк прервали молчание — на странице в поддержку онкобольной раком актрисы в Instagram появилась фотография звезды, которая сидит рядом с ребенком, у которого диагностировали рак.
Мойка78 06:18
Здоровье

Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе

Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.
РИА Новости 05:11
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Армия и оружие

Экс-командующий ЧФ адмирал Витко возглавит Главный штаб ВМФ России

Новый Севастополь 02:17
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Происшествия

В ДТП в Саратове погибли два человека

Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
ТАСС 06:28
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное