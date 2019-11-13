Экономика

РБКРБКВласти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

Кто потратил больше всех Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.), согласно данным "Электронного бюджета".
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Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

Уровень освоения средств составляет 67% от предусмотренной паспортами нацпроектов суммы финансирования из консолидированных бюджетов субъектов РФ. Расходы региональных бюджетов на финансирование нацпроектов, сформированных для исполнения майского указа президента, составили 731,3 млрд руб.
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