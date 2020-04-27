Коронавирус
Газета.RuВласти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. По ее словам, после переливания крови доноров, которые уже переболели новой инфекцией, состояние пациентов значительно улучшалось.
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Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче.
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