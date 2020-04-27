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Газета.RuГазета.Ru
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
ТК Звезда
  • РЕН ТВ0:18
  • Известия0:35
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. По ее словам, после переливания крови доноров, которые уже переболели новой инфекцией, состояние пациентов значительно улучшалось.В источнике
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Анастасия Ракова
Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче.
Подробнее о событии
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Раскрыты результаты лечения россиян с COVID-19 новым методом

Известия 16:59
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Состояние пациентов с COVID-19 улучшается после использования плазмы доноров – Ракова

Москва 24 15:16
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Власти раскрыли результаты лечения коронавируса в России новым методом

РИА Новости 15:47
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