Экономика
URA.RuВласти раскрыли, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 октября
В общей сложности изменения коснутся 2,6 миллиона россиян. Предполагается, что после индексации средний размер военных пенсий вырастет до 26,2 тысячи рублей. Также прибавку к пенсии получат бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
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