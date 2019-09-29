В общей сложности изменения коснутся 2,6 миллиона россиян. Предполагается, что после индексации средний размер военных пенсий вырастет до 26,2 тысячи рублей. Также прибавку к пенсии получат бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии.

Власти раскрыли, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 октября

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