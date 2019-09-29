Экономика

URA.RuURA.RuВласти раскрыли, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 октября

В общей сложности изменения коснутся 2,6 миллиона россиян. Предполагается, что после индексации средний размер военных пенсий вырастет до 26,2 тысячи рублей. Также прибавку к пенсии получат бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

ФедералПрессвчера в 23:09

С 1 октября повысят пенсии: Индексация затронет 2,6 млн российских граждан

Царьград07:32

С 1 октября повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

Life.ru05:45

Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года

ФАН05:15

Власти раскрыли, у кого из россиян вырастут пенсии с 1 октября

URA.Ru06:40

Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат

Московский Комсомолецвчера в 08:15

Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

VSE42.RU26 сентября в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

REGNUM 08:27
Технологии

X5 представила компьютерное зрение для отслеживания товаров

X5 Retail Group запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях.
Retail & Loyalty 04:01
Происшествия

Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату

RT на русском 08:19
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

РБК 05:04
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение тепла

По словам специалистов, в среднем в ЦФО температура ночью будет держаться на отметке в 8 – 13 градусов по Цельсию, а днём воздух прогреется до 18-ти градусов.
Мир новостей 06:10
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о шторме и ливнях во вторник

На Петербург обрушится шторм с ливнями и сильным порывистым ветром, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.
Санкт-Петербургские ведомости 08:10
Здоровье

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес

Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

Вечерняя Казань 02:35
Гаджеты

Россияне скупили самые дорогие новые iPhone

Apple полностью распродала в России зеленые и фиолетовые iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11, сообщает издание «Коммерсант».
Sostav.ru 06:35
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Политика

В Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Футбол

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Чемпионат вчера в 19:15
Театры

Марк Захаров: «Хотелось накормить Крым культурными радостями»

РИА Новости Крым 28 сентября в 08:02
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие

Российский спецназ нашли в Норвегии

Газета.Ru 08:13
Кино

Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

Московский Комсомолец 06:45
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС вчера в 01:29
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Экономика

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM 07:14
Политика

Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ

Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное