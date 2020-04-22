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Власти расширили права полицейских
Мой Брянск
  • Рифей-Пермь1:30
  • Городовой1:07
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По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.В источнике
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С чего всё начиналось
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Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.
Интерфакс 01:34
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Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Российская газета 03:50
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Российским полицейским захотели разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Lenta.ru 03:30
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Правительство намерено расширить права полицейских

News.ru 01:25
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