Молодежь, подростки и люди среднего возраста чаще нарушают режим самоизоляции в Москве, пенсионеры напротив, самая дисциплинированная категория, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, пенсионеры – это самая дисциплинированная группа граждан.

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Экономика РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5% Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции. 795

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 624

Происшествия В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона. 14

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,5K

Общество МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 52

Здоровье В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней. 140

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 223

Политика Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter. 469

Здоровье Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Российские врачи сообщают, что после выздоровления и вычески с медучреждений пациенты могут оставаться переносчиками китайского коронавируса еще месяц. 258

Общество Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале». 917

Общество Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек. 1

Общество ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей. 215

Общество Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны. 20

Авто Появились фото французской версии «Москвич-2141» Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL. 10

Футбол Акинфеев рассказал о том, как ЦСКА обокрали в аэропорту Манчестера При вылете из Манчестера майка голландца исчезла. Многих других наших игроков тоже обокрали.