Молодежь, подростки и люди среднего возраста чаще нарушают режим самоизоляции в Москве, пенсионеры напротив, самая дисциплинированная категория, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, пенсионеры – это самая дисциплинированная группа граждан.

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

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