с чего всё началось

26 мая в Кузбассе были отмечены штормовой ветер, сильные дожди и град в Чебулинском и Яйском районах. Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

Политика Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle. 1

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 712

Общество Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.

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Здоровье О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва». 29

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Происшествия Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей. 5

Футбол Кубок Африки-2021 будет отложен на год из-за коронавируса По информации RMC, проведение Кубка африканских наций-2021 будет отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

Происшествия В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.

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Армия и оружие Опубликованы уникальные документы о советских и иностранных танках Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею «Уралвагонзавода» уникальные архивные документы об испытаниях советских танков, сообщает РИА Новости в среду, 27 мая, со ссылкой на пресс-службу концерна УВЗ. 1

Авто Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.

Происшествия Под Самарой загорелся цыганский поселок В поселке Яицкое под Самарой горит более десятка жилых домов 26 мая сообщает местный ресурс Progorodsamara. 102