Происшествия

Газета КемероваГазета КемероваВласти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

26 мая в Кузбассе были отмечены штормовой ветер, сильные дожди и град в Чебулинском и Яйском районах. Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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с чего всё началось
По данным
 пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, ветер стих к утру.
ВашГород.ру00:25

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В Кузбассе есть жертвы после урагана

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Власти рассказали о разрушениях после штормового ветра в Кузбассе

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Шторм в Кузбассе повредил 147 зданий и 25 машин

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Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш

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Штормовой ветер повредил кровли и повалил деревья в Кузбассе

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В Кузбассе штормовой ветер повредил крыши домов и повалил деревья

Кузбассвчера в 12:40
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Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
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Политика

Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «карликом» — Deutsche Welle

Берлин, 27 мая 2020, 08:54 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
REGNUM 01:54
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
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Наука

На Земле найдено возможное местоположение Эдемского сада

На Земле специалисты смогли обнаружить возможное местоположение Эдемского сада. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 мая в 14:00
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 25 мая в 10:06
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Здоровье

О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог

О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва».
Live24 01:43
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Общество

Власти Ростова намерены снять ограничения

Власти подчеркнули, что чем быстрее бизнесмены отправят соответствующие документы, тем быстрее начнётся снятие ограничений.
Бизнес-газета 02:47
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
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Футбол

Кубок Африки-2021 будет отложен на год из-за коронавируса

По информации RMC, проведение Кубка африканских наций-2021 будет отложено на год в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 02:41
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Общество

В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса

РИА Новости 02:57
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Происшествия

В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев

Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Армия и оружие

Опубликованы уникальные документы о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею «Уралвагонзавода» уникальные архивные документы об испытаниях советских танков, сообщает РИА Новости в среду, 27 мая, со ссылкой на пресс-службу концерна УВЗ.
Вечерняя Москва 02:54
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
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Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

Газета.Ru 01:52
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Авто

Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Происшествия

Под Самарой загорелся цыганский поселок

В поселке Яицкое под Самарой горит более десятка жилых домов 26 мая сообщает местный ресурс Progorodsamara.
ИА Красная Весна вчера в 02:37
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
2,2K
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 25 мая в 06:36
3,1K
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