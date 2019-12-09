с чего всё началось

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Политика Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Гаджеты Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420 Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.

Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Единоборства Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.