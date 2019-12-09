Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВласти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
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с чего всё началось
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов
 после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми.
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Подробнее о событии

Двухлетнего сына умершей пять дней назад в закрытой квартире от пневмонии женщины спасли специалисты соцслужб

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Не допустить в будущем: власти Удмуртии сделают выводы после гибели ребёнка в Можге

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Состояние найденного в ижевской квартире ребенка удовлетворительное

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В Ижевске спасли 2-летнего мальчика, который оказался один в квартире после смерти мамы

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Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

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В Ижевске спасли малыша, запертого в квартире с умершей матерью

Udm-Infoвчера в 22:46
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

Газета.Ru 02:04
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В Карачевском районе обнаружили четыре трупа

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Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
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Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
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Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
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Шоу-бизнес

Стриженова поделилась кадрами с выступления Носкова после инсульта

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram опубликовала видеозапись с первого за несколько лет концерта музыканта Николая Носкова.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Авто

Экспрессия. Тест-драйв седана Hyundai Sonata восьмого поколения

Пусть новая Sonata и не выглядит столь эпатажно, как Cybertruck, ее старания быть яркой и заметной очевидны.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
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Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
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Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
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Общество

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Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
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В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:39
Футбол

Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего команды Маркуса Рашфорда с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Экономика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
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В Баку горит крупный рынок стройматериалов

Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
ТАСС 00:40
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru 08 декабря в 12:28
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
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Александр Владимирович Бречалов
Российский политик
Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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