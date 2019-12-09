Происшествия
РИА НовостиВласти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
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с чего всё началось
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми.РИА Новости02:00
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В Ижевске спасли 2-летнего мальчика, который оказался один в квартире после смерти мамы
Удмуртская правдавчера в 14:15
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Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
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Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
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Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram опубликовала видеозапись с первого за несколько лет концерта музыканта Николая Носкова.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
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Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Пусть новая Sonata и не выглядит столь эпатажно, как Cybertruck, ее старания быть яркой и заметной очевидны.
Политика
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Политика
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом
Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
Политика
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Общество
В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Происшествия
Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии
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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Происшествия
В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС
В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Футбол
Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего команды Маркуса Рашфорда с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Единоборства
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Происшествия
В Баку горит крупный рынок стройматериалов
Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.