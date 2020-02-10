Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы. Этот документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает РИА Новости, единовременные выплаты должны получить 1 148 441 человек.

Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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