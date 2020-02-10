Общество
RT на русскомМинтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы. Этот документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает РИА Новости, единовременные выплаты должны получить 1 148 441 человек.
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Наука
Смартфоны могут быть причиной рака щитовидной железы
В качестве подопытных были выбраны 900 человек, имеющих генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям щитовидной железы.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Космос
Власти США намерены увеличить бюджет NASA в 2021 году до $25,2 млрд
Американская администрация запрашивает у Конгресса США $25,2 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году.
Спорт
Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия
Российский студент умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Политика
Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО
Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Футбол
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России
Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Здоровье
Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель
Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.
Политика
Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США
Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.