Общество

BFM.ruBFM.ruВласти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, деньги ветераны получат в апреле-мае, передает «Интерфакс».
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