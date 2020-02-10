Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, деньги ветераны получат в апреле-мае, передает «Интерфакс».

Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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