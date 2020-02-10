Общество
BFM.ruВласти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, деньги ветераны получат в апреле-мае, передает «Интерфакс».
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Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Наука
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Футбол
«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ
Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Наука
Робот-медсестра научилась безболезненно брать кровь из вены
Недавно американские ученые протестировали робота, который берет кровь из вены, и сообщается, что эксперименты прошли удачно.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал тренировку вместе с детьми.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Общество
МВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Футбол
Катар рассчитывает на участие России в ЧМ-2022
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Здоровье
Онколог Дорофеев назвал способ снизить риск заболевания раком
Прежде всего, для уменьшения риска возникновения онкологии, гражданам, по словам медика, следует регулярно проходить осмотры.
Культура