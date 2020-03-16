Политика

КоммерсантъКоммерсантъВласти рассматривают возможность закрытия границ

Как отмечает газета Financial Times, господин Макрон активно критиковал решения национальных властей о закрытии границ и требовал общеевропейского ответа.
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с чего всё началось

Власти рассматривают возможность закрытия границ

Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.
Коммерсантъ12:11

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Власти рассматривают возможность закрытия границ

Коммерсантъ12:11

Власти России задумались о полном закрытии границ

Lenta.ru12:38

Российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ России

Эхо Москвы12:30

«Ъ»: власти могут практически полностью закрыть границы России

Znak.com12:20

В России могут закрыть границу со всеми странами

Национальная служба новостей12:38

СМИ: Российские власти рассматривают вариант полного закрытия границ

Росбалт12:30

«Ъ»: власти рассматривают возможность закрытия границ России

Накануне.Ru12:35
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Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Футбол

Мостовой: пусть «Зенит» хоть сейчас чемпионом станет. Кому нужны медали, когда люди гибнут

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 11:31
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Общество

«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов

В связи с возросшим спросом на доставку из-за коронавируса, приложение ретейлера «Вкусвилл» сбоит.
РБК 11:47
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Армия и оружие

МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Известия 06:22
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Футбол

«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.
Бомбардир.ру 08:26
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта

Capcom назвал дату выхода демо Resident Evil 3 Remake.
Cyber.sports.ru 10:41
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Армия и оружие

Коронавирус остановил переброску военных США на учения в Европу

Вашингтон, 16 марта 2020, 18:28 — REGNUM Минобороны США из-за пандемии коронавируса остановило процесс переброски военнослужащих на территорию Европы для участия в военных учениях Defender Europe, сообщает 16 марта пресс-служба Европейского командования США.
REGNUM 11:28
Политика

Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию

Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 12:39
Спорт

Минспорта отменило все международные соревнования в России

Министерство спорта России приняло решение отменить на территории государства проведение всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.
News.ru 10:09
Кино

Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»

Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
ФАН вчера в 05:55
Общество

Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
Происшествия

В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России

В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
RT на русском 12:40
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Вокруг ТВ 12:44
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Экономика

Какие товары в Крыму подорожают из-за падения рубля

Официальная позиция Падение курса рубля не отразится на розничной стоимости основных продуктов питания в Крыму.
ForPost 12:25
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Ридус вчера в 14:26
Наука

Китайские ученые выявили новый путь заражения коронавирусом

Live24 06:35
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
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