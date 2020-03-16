В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России. Тем временем схожие правила анонсированы властями Евросоюза.

с чего всё началось

Въезд в страну разрешен лишь гражданам Германии, обладателям вида на жительство и работникам, живущим в приграничных районах. В тот же день стало известно о совместном решении властей Испании и Португалии о закрытии общих границ.

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