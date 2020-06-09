с чего всё началось

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение. Ответ с этой стороны не поступил, и правительство региона решило в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

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