Общество

РБКРБКВласти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение. Ответ с этой стороны не поступил, и правительство региона решило в одностороннем порядке расторгнуть договор.
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с чего всё началось
Скандально известный экотехнопарк «Шиес» исключен из числа приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, говорится
 на официальном сайте правительства региона.
Ведомости09:57

Подробнее о событии

Проект по Шиесу без обсуждения исключён из числа приоритетных для Архангельской области

Бизнес-класс Архангельск09:59

«Экотехнопарк «Шиес» лишили статуса приоритетного инвестпроекта

Регион 2908:20

Официально: очередной этап по закрытию проекта «Экотехнопарк Шиес» пройден

Новости Дня09:01

Технопарк «Шиес» исключили из списка приоритетных инвестпроектов

Двина Сегодня08:51

«Экотехнопарк «Шиес» из реестра исключён. Соглашение расторгнуто

Северные Новости08:45

Расторжение соглашения по Шиесу обсудят на заседании правительства Поморья

News29.ru07 июня в 14:37

Экологи и местные жители торжествуют - мусорный полигон Шиес официально прекратил свое существование

Аргументы недели07 июня в 08:59
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади

Вести Подмосковья 00:11
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Космос

В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
Популярная механика 08:44
Здоровье

В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники

Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 02:50
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Хоккей

«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Путешествия

Аксенов заявил, что туристов начнут пускать в Крым с 1 июля

Крым будет открыт для туристов из других российских регионов с 1 июля.
Аргументы и Факты - Крым 09:17
3
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
7
Экономика

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Напомним, в конце апреля Сбербанк уже озвучивал прогноз снижения ВВП России на 4,2% по итогам года.
Коммерсантъ 09:38
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
КТВ-Луч 06:41
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
3
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
327
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,3K
Здоровье

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 14 июня

С 7 по 14 июня в Архангельской области сохранятся ограничительные меры.
Двина Сегодня 03:45
7
Экономика

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:51
Экономика

ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
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Политика

«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы

Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
19
Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
5
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Общество

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на сирот и инвалидов

"Госуслуги" запустили сервис для подачи заявления на выплаты на сирот и инвалидов.
Pravda.Ru 03:39
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.
Pravda.Ru 09:41
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