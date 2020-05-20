Экономика
РБКВласти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД
Речь идет о вложении пенсионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязательного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда).
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Политика
Мединский оценил сюжет немецкого телеканала о «советских оккупантах»
Председатель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил подучить историю журналистам немецкого телеканала MDR, выпустившим сюжет о послевоенной оккупации Восточной Германии войсками СССР.
News.ru 15:08
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Здоровье
В Дагестане назвали причины смерти 40 медработников
REGNUM 18 мая в 03:11
Экономика
Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России
Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.
РБК 17:04
Здоровье
Российский вирусолог о секретной биологической лаборатории и о том, жалеет ли коронавирус русских: «Все еще предстоит» (Deník N, Чехия) (DenikN)
Во времена холодной войны на Западе считали, что там разрабатывается биологическое оружие.
ИноСМИ 17:05
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру
Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.
Lenta.ru 14:52
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Футбол
«Челси» продлил контракт с Жиру
Французский нападающий Оливье Жиру пролонгировал соглашение с английским «Челси». Новый контракт сторон действует до лета 2021-го.
ProstoProSport 15:20
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Политика
Россия в СБ ООН предложила осудить попытку вторжения в Венесуэлу
Россия предложила Совету Безопасности (СБ) ООН принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 мая на заседании СБ ООН.
ИА Красная Весна 16:43
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Общество
На Ураза-байрам в Чечне запретили любые передвижения
Власти Чечни запретили любые передвижения по улицам с 23 по 26 мая. Ограничения связаны с празднованием Ураза-байрама.
Вести.Ru 10:50
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru 17:10
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru 07:14
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 14:59
Происшествия
Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве
В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей машин марки Mercedes — AMG GTR coupe.
Lenta.ru 15:16
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Игры
Официально: теперь System Shock принадлежит Tencent
Создатели System Shock 3 объявили, что теперь развитием франшизы займётся китайский гигант Tencent.
Игромания.ру 14:38
Киберспорт
Virtus.pro победила Spirit на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 16:44
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 12:20
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50