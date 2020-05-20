Экономика
РБКВласти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД
Речь идет о вложении пенсионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязательного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда).
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Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru 18:50
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
Политика
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Авто
Alpina доработала мощнейший BMW X7
Ателье Alpina решило занять пустую нишу и представило модель XB7. За основу взята модификация M50i с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой».
FormaCar 05:05
Авто
В России стартовало производство кроссовера Kia XCeed
Корейский автопроизводитель Kia анонсировал скорое появление на российском рынке нового компактного кроссовера XCeed.
Somanyhorses 09:01
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики в 2020 году.
Газета.Ru 12:50
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Наука
Объяснены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Ученые из китайского Медицинского колледжа Тунцзи совместно со специалистами Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужского населения.
Live24 15:15
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Происшествия
В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
REGNUM вчера в 23:48
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Футбол
Пол Скоулз назвал два клуба, в которые он готов был перейти из «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз рассказал, в какие два зарубежных клуба он бы рассмотрел переход, если бы ему пришлось уйти из стана «манкунианцев».
Чемпионат 19:50
Наука
Темная материя может присутствовать и на Земле
Faktom 10:17
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Игры
В The Last of Us: Part II настолько открытые локации, что можно пропустить сюжетные моменты
Игромания.ру 12:59
Происшествия
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.
Lenta.ru 04:58
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Технологии
Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом
По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
News.ru 15:09
Гаджеты
Apple выпустила новые версии iOS 13.5 и iPadOS 13.5
Версии iOS 13.5 и iPadOS 13.5 теперь доступны каждому пользователю iPhone, iPad или iPod touch.
МИТ 13:48