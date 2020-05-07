Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Российская газета07 мая в 11:59
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Информационный центр Правительства Москвы07 мая в 10:26
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
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С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия
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