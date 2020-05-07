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Информационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Российская газета07 мая в 15:39
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Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва07 мая в 09:25
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