с чего всё началось

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

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