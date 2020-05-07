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Lenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Российская газета07 мая в 15:39
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Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства
Агентство Москва07 мая в 09:25
С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия
Моссовет07 мая в 09:12
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