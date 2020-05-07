Коронавирус
Lenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Находиться на работе с признаками ОРВИ категорически запрещено — Собянин
ИА Красная Весна07 мая в 09:56
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Кино
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в картине «Пираты Карибского моря». Скорее всего на главную роль возьмут девушку.
Mockva.ru 07 мая в 09:11
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Политика
Путин: все планы по развитию армии и флота будут выполнены
RT на русском 05:54
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области
По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Происшествия
Вдова Брайанта подала в суд на полицию из-за фото с места гибели мужа
Брайант приняла решение подать иск из-за фотографий, которые были сделаны полицией на месте крушения вертолета экс-баскетболиста.
Газета.Ru 05:20
Общество
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Виталием Кличко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 13:40
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
Футбол
Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.
Vprognoze.ru 05:55
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Общество
Президент поздравил россиян с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и россиян с Днем Победы.
Вести.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт, прославившийся после исполнения роли Рона Уизли во всех частях «Поттерианы», впервые стал отцом.
Live24 вчера в 08:24
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН вчера в 05:17
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Здоровье
В «Полюс Золото» прокомментировали массовую вспышку коронавируса на предприятии
Еще вчера стало известно о массовой вспышке коронавируса в Северо-Енисейском районе, только сегодня Роспотребнадзор подтвердил данные — 82 человека заразились коронавирусом на предприятии «Полюс Золото».
НГС24 04:30
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Политика
Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола
Киев, 9 мая 2020, 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине.
REGNUM 04:07
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
Исследователи обнаружили древнейшее европейское пиво.
Evo-rus.com 04:09