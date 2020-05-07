Коронавирус
Lenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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Борьба с коронавирусом: режим ограничений в Москве продлен до 31 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:21
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Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
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По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:23
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
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Кино
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Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
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Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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