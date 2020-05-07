Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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Борьба с коронавирусом: режим ограничений в Москве продлен до 31 мая

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:21

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Lenta.ru10:05

Столичные власти пояснили, в каком случае вернут отменяемые ограничения

РИАМО09:50

Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

ТВ Центр09:39

Сергей Собянин сообщил, когда начнется ослабление ограничений в связи с коронавирусом

Вечерняя Москва09:32

Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

RT на русском09:28

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

РИА Новости12:25
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество

Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
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Нападающий "Спартака" Александр Соболев, права на которого принадлежат самарским "Крыльям Советов", подтвердил, что приобрел автомобиль у форварда "Сочи" Александра Кокорина.
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

Масочный и перчаточный режим вводится в Москве

По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:23
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Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
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Политика

CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус

У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
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Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
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Кино

Десятый сезон «Американской истории ужасов» могут отложить на год

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Гаджеты

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Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
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Депутат липецкого областного совета попросил президента Владимира Путина дать оценку словам губернатора о разгоне людей химикатами.
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Шоу-бизнес

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Игры

Анонсирована Dirt 5

На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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