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Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Мэр отметил, что ограничения снимаются в соответствии с указаниями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
"Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни" - так написал в своем блоге
 мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета07 мая в 15:39

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На работу можно, гулять нельзя

Российская газета07 мая в 15:39

Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая

Интерфакс07 мая в 09:25

Собянин с 12 мая снимет ограничения на работу строительных и промпредприятий

ТАСС07 мая в 10:05

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

Москва 2407 мая в 10:02

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

РБК07 мая в 11:22

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все предприятия промышленности и строительства

Агентство Москва07 мая в 09:25

С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия

Моссовет07 мая в 09:12
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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом

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В Роспотребнадзоре назвали отличия коронавируса от гриппа

Новый коронавирус COVID-19 и грипп относятся к респираторным инфекциям, при этом грипп сильнее поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус - легкие.
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В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
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Здоровье

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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