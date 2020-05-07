Общество
Lenta.ruВласти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс вчера в 09:31
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Сергей Собянин: С 12 мая промышленные и строительные предприятия столицы могут возобновить работу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:30
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