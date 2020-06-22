Политика
РИА НовостиВ Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. Бронзовый монумент Рузвельту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940-м.
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Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края начались обыски
В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Здоровье
Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
Evo-rus.com вчера в 14:39
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Южносахалинцы возложили цветы к Вечному огню
Сахалин.Инфо вчера в 21:14
Политика
Сыну Бабарико предъявили обвинение в Белоруссии
Сыну претендента в президенты Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико предъявили обвинение.
Московский Комсомолец вчера в 09:45
Происшествия
В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына
Znak.com вчера в 07:38
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 20 июня в 10:52
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
Чернобыльская зона снова загорелась
Lenta.ru 02:27
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Футбол
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Чемпионат вчера в 17:55
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Армия и оружие
Путин заявил, что современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям
ФАН 02:58
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Происшествия
В Перми в аварии с автобусом погиб человек
Информация об инциденте уточняется. Напомним, в выходные в Перми в аварии погиб молодой мотоциклист.
Город342 02:30
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 стал в два раза популярнее Mazda CX-5
Tvoe-avto.com вчера в 04:41
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
Авто
В России электромобили могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Политика
Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке
Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Липецком
В Липецкой области около села Паниковец в результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке
Традиционный русский летний суп - окрошка - далеко не всем подходит. Он также может быть слишком калорийным, предупреждают в Роскачестве.
Российская газета 01:23
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40