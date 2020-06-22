Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. Бронзовый монумент Рузвельту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, воздвигли в 1940-м.
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