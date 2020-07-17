Экономика
РБКВласти решили изменить порядок назначения главы набсовета ВЭБа
В правительстве приняли решение внести изменения в законодательство касательно наблюдательного совета ВЭБа. Об этом говорится в сообщении госкорпорации (есть у РБК). В частности речь идет об изменении порядка назначения председателя наблюдательного совета.
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Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Территория новостей 14 июля в 09:46
Религия
Схимонах Сергий возглавил альтернативный крестный ход
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий организовал альтернативный Царский крестный ход.
Уральский меридиан вчера в 23:25
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Культура
Абонемент видеосервиса «Ростелекома» Wink делает кино доступнее
Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры,с фиксированной скидкой 25%.
Gorodvo.ru 15 июля в 06:19
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК вчера в 21:38
Культура
Композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:12
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru вчера в 12:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт вчера в 17:17
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
В программу войдут не все арктические территории Граждане смогут получить участки на сухопутной территории Арктики: куда входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.
Lenta.ru вчера в 09:22
Общество
Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса
Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:14
Политика
В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО
Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru вчера в 17:22
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости вчера в 02:35
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ вчера в 08:34
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 00:20
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Передняя панель перспективной ГАЗели обзаведётся полностью новым дизайном с двухъярусной архитектурой.
CarsWeek.ru вчера в 13:14
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшему широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 15 июля в 08:43
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
Шоу-бизнес
«Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа
Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.
Слово и Дело вчера в 06:29
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
В Кузбассе за сутки выздоровели 73 человека с коронавирусом
Ещё 73 кузбассовца с коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц к утру 17 июля. Такую информацию озвучили в оперштабе региона.
Газета Кемерова 00:10
Футбол
«Лион» представил форму на новый сезон
«Лион» официально презентовал форму на сезон-2020/21. Домашний комплект выполнен традиционно в белом цвете с красно-синими вставками.
Спорт-Экспресс вчера в 22:37
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Происшествия
Сгорела фабрика сереброплавильного завода в Барнауле
В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле сгорела вторая плавильная фабрика бывшего сереброплавильного завода, расположенная в исторической части города.
Коммерсантъ Новосибирск 00:09