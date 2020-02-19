Общество

РБКРБКВласти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

В документе указаны полосы, которые сейчас используются для развития связи 2G, 3G и 4G. При этом госкомиссия, как и в предыдущем решении, не готова выделить для развития 5G диапазон 3, 4 – 3,8 ГГц, который является основным в мире для развития нового стандарта.
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Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
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Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

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