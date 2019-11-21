Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruВласти решили привлечь у россиян триллион рублей на пенсии

В Минэкономразвития России ждут, что в первый год работы гарантированного пенсионного плана (ГПП), то есть системы добровольных пенсионных отчислений, граждане внесут туда порядка одного триллиона рублей на пенсии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
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