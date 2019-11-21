Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruВласти решили привлечь у россиян триллион рублей на пенсии

В Минэкономразвития России ждут, что в первый год работы гарантированного пенсионного плана (ГПП), то есть системы добровольных пенсионных отчислений, граждане внесут туда порядка одного триллиона рублей на пенсии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

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Власти РФ рассчитывают за год привлечь на добровольную пенсию 1 трлн рублей

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РБК20 ноября в 22:00

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ21 ноября в 01:50

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва21 ноября в 01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС21 ноября в 01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости21 ноября в 02:06
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