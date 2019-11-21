Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

с чего всё началось

В Минэкономразвития России ждут, что в первый год работы гарантированного пенсионного плана (ГПП), то есть системы добровольных пенсионных отчислений, граждане внесут туда порядка одного триллиона рублей на пенсии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

Власти решили привлечь у россиян триллион рублей на пенсии

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