Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruВласти решили привлечь у россиян триллион рублей на пенсии

В Минэкономразвития России ждут, что в первый год работы гарантированного пенсионного плана (ГПП), то есть системы добровольных пенсионных отчислений, граждане внесут туда порядка одного триллиона рублей на пенсии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Читать в источнике
Комментировать350
с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

Подробнее о событии

Власти рассчитывают, что граждане вложат в новую систему добровольных пенсионных накоплений около триллиона рублей

Эхо Москвы21 ноября в 03:31

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ21 ноября в 01:50

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва21 ноября в 01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС21 ноября в 01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости21 ноября в 02:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском вчера в 04:15
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Футбол

Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1).
Чемпионат 13:51
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ назвала свою версию событий

РБК 14:59
Технологии

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Ferra 21 ноября в 12:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

«Сегодня у Одессы сел на мель танкер «Делфи» (под флагом Молдовы)», - написал Фирсов в Facebook.
Свободная Пресса вчера в 13:24
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Футбол

Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом

Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Спорт день за днем 15:08
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

RT на русском 14:23
Футбол

Фанаты напали на игроков воронежского «Факела» после поражения

REGNUM 15:06
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:15
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ 05:09
Культура

Все в кино! Бесплатный показ патриотических фильмов пройдет сегодня во многих городах Республики

Напоминаем, что сегодня, 23 ноября, в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику.
КП - Донецк 02:53
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Спорт день за днем 13:58
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK 21 ноября в 13:59
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru 21 ноября в 22:29
Спорт

Вяльбе объявила состав сборной России на первый этап Кубка мира

Спорт-Экспресс 14:14
Здоровье

Врачи назвали простой метод предотвращения тромбоза

Врачи же предлагают воспользоваться довольно простым методом предотвращения тромбоза, но не менее эффективным.
Вечерний курьер 01:58
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака

Суть событий 00:23
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Единоборства

Александр Емельяненко раскритиковал Александра Шлеменко за борьбу с алкоголем

FightTime.ru 03:59
Происшествия

В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро

Полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, пишет «Фонтанка».
Lenta.ru 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное