Финансы
РБКВласти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
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РИА Новости 02:15
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Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
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Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
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Общество
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В столичном регионе кинотеатры, концертные залы и выставки вернулись к работе, пишет РИАМО в субботу, 1 августа.
Вечерняя Москва 02:44
Общество
В Хабаровске вновь прошел митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске люди в очередной раз вышли на большой субботний митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала.
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Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
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Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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Увеличилось число пострадавших при взрыве на заправке на Кубани
По предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, число пострадавших во время происшествия увеличилось до четырех человек.
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Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник вчера в 11:53
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