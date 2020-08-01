Экономика

РБКРБКВласти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
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РБК: Правительство готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке

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Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

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Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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