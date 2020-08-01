Экономика
РБКВласти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
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Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
Парламентская газета 30 июля в 04:09
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС вчера в 08:32
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек
В России за последние 24 часа умерли 95 человек, заразившихся COVID-19.
РБК 03:37
Экономика
Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи
В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз.
Вечерний курьер 04:45
Политика
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов, недавно покинувший фракцию ЛДПР, в четверг внес на рассмотрение коллег поправку к уставу региона о десятилетнем цензе оседлости для кандидатов на пост губернатора.
Коммерсантъ 03:52
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ вчера в 06:24
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч
На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Авто
Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»
Новый грузовик обзаведется бескапотной кабиной. Ранее в интернете блогер Владимир Никитин разместил неофициальные снимки прототипа.
Evo-rus.com 03:17
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей 30 июля в 09:29
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что через общественные сети Wi-Fi нельзя заходить даже на почту и тем более указывать свои личные данные на различных сервисах и в программах, в частности это касается банковских клиентов.
Live24 04:35
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
В России утверждена автоматизированная система техосмотра
Правительство России утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО).
Коммерсантъ 04:41