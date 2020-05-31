Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
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Машина сбила трёх полицейских и одного прохожего в ходе протестов в Денвере

News.ru03:06

Беспорядки в США разрастаются

Вести.Ruвчера в 23:08

В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

РИА Новостивчера в 19:51

В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов

РБКвчера в 22:18

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

Московский Комсомолецвчера в 20:41

Мэр Лос-Анджелеса ввёл комендантский час

RT на русскомвчера в 20:12

CNN: власти 25 крупных американских городов ввели комендантский час из-за протестов

ТАССвчера в 22:58
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода рассказала, чем отличаются роды в США и Украине

Bimru.ru 09:36
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала «телеведущей»

По традиции, главными героями очередного видео в «Инстаграм» Максима стали его сын и дочь - Гарри и Елизавета.
Bimru.ru 09:33
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Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
586
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
752
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
1,1K
Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
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Автоспорт

В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Чемпионат 08:49
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
1,2K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Культура

Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу

Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
1
Общество

В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
5
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
16
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
1,8K
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
64
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
59
Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
128
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Футбол

Падерборн - Боруссия Дортмунд: где смотреть матч

«Боруссия» Дортмунд сыграет против «Падерборна» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Евро-футбол.ру вчера в 19:02
Общество

Нарколог рассказал, что поможет бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
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Политика

Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

Власти Ирана решили отправить черные ящики сбитого военными этой страны в начале года украинского самолета в другую страну, сообщает иранское агентство ISNA.
Коммерсантъ 10:40
2
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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