Краевые власти приняли решение о смягчении ограничительных мер, введённых ранее из-за эпидемии коронавируса. С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.

Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае

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