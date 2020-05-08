Коронавирус
Рифей-ПермьВласти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае
Краевые власти приняли решение о смягчении ограничительных мер, введённых ранее из-за эпидемии коронавируса. С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
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Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Состояние известного священника ухудшилось.
Экспресс газета 07:01
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
Общество
Безработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
Здоровье
Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России
Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
МедиаПоток 03:24
Армия и оружие
ВСУ застрелили безоружных сослуживцев, которые бежали в сторону ДНР
КП - Донецк 13:32
Здоровье
400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Общество
Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
Политика
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 15:31
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу
RT на русском 14:21
Спорт
Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.
Нева Спорт 12:29
Общество
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35