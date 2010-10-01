Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности. В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля.

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

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