Коронавирус
RT на русскомВ Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности. В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля.
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Жители Прикамья смогут гулять и заниматься спортом при соблюдении всех мер безопасности
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