Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМатыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения ЕВРО-2020

Гарантии российских властей по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены и будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.
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Гарантии проведения Евро-2021 в Санкт-Петербурге будут отправлены в УЕФА

Газета.Ru02:05

Олег Матыцин: «Гарантии проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены»

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Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году

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Матыцин: гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА

ТАСС Спорт01:17

Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения ЕВРО-2020

РИА Новости01:05
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн

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