Футбол
РИА НовостиМатыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения ЕВРО-2020
Гарантии российских властей по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены и будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.
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