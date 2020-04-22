с чего всё началось

Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте генерального прокурора штата Эрика Шмитта.

Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса

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