Коронавирус
REGNUMВласти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте генерального прокурора штата Эрика Шмитта.
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с чего всё началось
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.Известиявчера в 20:10
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