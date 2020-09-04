Власти могут ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к правительству. Прожиточный минимум в новом году не должен быть ниже того, который уже действует.

С чего всё началось Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Известия 3 сентября в 17:01