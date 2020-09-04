Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Власти собираются запретить регионам снижение прожиточного минимума

Власти могут ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к правительству. Прожиточный минимум в новом году не должен быть ниже того, который уже действует.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия3 сентября в 17:01
Подробнее о событии
Народные новости

Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»

Народные новостивчера в 03:50
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК3 сентября в 23:53
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия3 сентября в 17:10
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru3 сентября в 17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ3 сентября в 18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru3 сентября в 17:21
РИА Новости

«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума

РИА Новости3 сентября в 22:27

У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.
RT на русскомвчера в 15:01

МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
РИА Новости20:36
686

«Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков

Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.
Soccer.ruвчера в 14:24

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
409

Генпрокурор Нью-Йорка собирает жюри присяжных в связи со смертью негра

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2020, 02:29 — REGNUM Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс собирает жюри присяжных в связи с судебным разбирательством по делу о гибели негра Дэниела Пруда в ходе задержания в городе Рочестер.
REGNUM19:29

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
473

Кандидат в иркутские губернаторы от КПРФ пожалуется в СКР на фейковую интернет-агитацию

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы Михаил Щапов намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку по поводу фейковой интернет-агитации якобы от его имени на наличие признаков состава преступления по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Коммерсантъвчера в 10:44
6

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
121

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
3

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
54