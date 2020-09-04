Власти собираются запретить регионам снижение прожиточного минимума
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Власти могут ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к правительству. Прожиточный минимум в новом году не должен быть ниже того, который уже действует.В источнике
С чего всё началось
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия3 сентября в 17:01
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Экономист Ордов: сохранить прожиточный минимум в регионах помогут «удочки»
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«Известия»: регионам хотят запретить снижать размер прожиточного минимума
РИА Новости3 сентября в 22:27